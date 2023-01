Seit der Landtagswahl 2022 habe ich die Ehre, Ministerpräsidentin des Saarlandes zu sein. 2017 startete ich schon einen Anlauf – und bin auf Platz zwei gelandet. So eine Niederlage gibt einem, egal, ob im Sport oder in der Politik, die Gelegenheit, sich zu hinterfragen: Was habe ich falsch gemacht? Was sollte ich das nächste Mal besser machen? Wenn es dann im zweiten Anlauf klappt, weißt du: Harte Arbeit hat sich ausgezahlt.