Der Ursprung meiner Karriere: Ansgar Oberholz „Folge deinem Herzen, aber vergiss die Excel-Tabelle nicht“

Ein Jahr später stellte ich dumme Dinge an, aufgrund derer ich meinen Eltern eine stattliche Summe Geld schuldete. Mein Vater besorgte mir meinen ersten Job bei einem Armaturenhersteller, um die Schulden zu tilgen. So fand ich mich mit 15 Jahren, mitten im Hormonstrudel, am Fließband in Akkordarbeit wieder. Von diesem Tag an beschäftigte mich die Frage: Wie kann Arbeit gestaltet werden, dass sie Menschen glücklich macht?