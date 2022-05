Der Ursprung meiner Karriere: Armin Schuster „Zentral koordinieren, dezentral führen“

Als ich Amtsleiter der Bundespolizei in Weil am Rhein wurde, dachte ich, jetzt hätte ich den Traumjob erreicht. Doch bald merkte ich, dass es mir nicht genügt, nur Entscheidungen der Politik praktisch umzusetzen, ich wollte sie auch gestalten. Also trat ich 1987 in die CDU ein. Als Jugendlicher hatte ich Wolfgang Schäuble bei einer Veranstaltung getroffen. Jahre später war er 2009 als Innenminister bei meinem Bundestagswahlkampf zu Gast. Da schloss sich ein Kreis.