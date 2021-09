Der Ursprung meiner Karriere: Arndt Kirchhoff „Unternehmerischer Erfolg gelingt nur, wenn die Menschen mitziehen“

Nach meinem Studium habe ich für die Firma Deutsche Babcock in mehr als 25 Ländern Aufträge gewonnen, Kraftwerke geplant und ans Netz gebracht – von Brasilien bis Libyen. So lernte ich viel über verschiedene Kulturen: Welche Gepflogenheiten sind den Menschen wichtig? Wie funktioniert die Bürokratie? Welche Fachkräfte gibt es? Diese Erfahrungen haben mir bei der Internationalisierung unseres Familienunternehmens enorm geholfen.



