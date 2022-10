Mein bürgerliches Elternhaus ermöglichte es mir, in einem umsorgten Umfeld aufzuwachsen. Als Nachzügler musste ich mich häufig gegen meine zwei älteren Geschwister durchsetzen. In meiner Jugend wurde mir bewusst, dass ich Probleme mit Autoritäten habe, vor allem wenn meine Argumente nicht berücksichtigt wurden. Der Weg in die Selbstständigkeit war also programmiert.