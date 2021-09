Der Ursprung meiner Karriere: Barbara Sturm „Mein Lebensmotto: Bleibe mit beiden Füßen auf dem Boden“

Als Orthopädin in einer Praxis, die vernetzt war mit der US-Uni Harvard, beteiligte ich mich an einem Forschungsprojekt über menschliche Haut. So eignete ich mir Botox-Kenntnisse an, eröffnete eine Schönheitspraxis. Später begann ich Kosmetik zu produzieren, habe nun sechs Läden von Paris bis Los Angeles und über 100 Mitarbeiter. Wegen Corona verlegte ich das Marketing in soziale Medien, drehte Videos mit Stars wie Johnny Depp, die Millionen Klicks sammelten.



