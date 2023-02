Ich war auch als Chef von Deuter nie Inhaber, sondern stets nur angestellter Manager. Das hat aber keinen Unterschied gemacht, weil ich Geld immer so investiert habe, als wäre es mein eigenes. Zugleich war mein Anspruch, dass Arbeit Spaß macht. Also bin ich in den Achtzigern auch mal auf den Mount Everest gestiegen. Bei all dem hatte ich das Glück, dass mir die Eigentümer, zuletzt die Familie Schwanhäuser, dabei vertraut und mir die Freiheiten dafür gelassen haben.