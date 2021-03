Der Ursprung meiner Karriere: Brun-Hagen Hennerkes „Ein Gramm Charakter zählt mehr als ein Kilo Sachverstand“

Aufgewachsen bin ich in der Nachkriegszeit in Westfalen, die Versorgungslage war stets bestens. Mein Vater war als Arzt beliebt und verzichtete bisweilen oft auf sein Honorar. Die Patienten bedankten sich mit Naturalien: Eier, Milch und Wurst, sogar einem Schwein zum Schlachten. Als Schüler in einem Internat mit seinem strengen Tagesablauf ging mir Disziplin in Fleisch und Blut über. Mein Wunsch, eine Schauspielschule zu besuchen, scheiterte am Widerstand meiner Eltern.