Der Ursprung meiner Karriere: Carl Elsener „Die Produktionsstätten waren unser Spielplatz“

Mein Vater führte Victorinox in der dritten Generation. Nach meinem Schulabschluss wollte ich Betriebswirtschaft studieren. Genau zu dieser Zeit stand ein großer Erweiterungsbau in Ibach an. Ich folgte dem Wunsch meines Vaters, ihn dabei zu unterstützen, und stieg 1978 mit 20 Jahren ins Unternehmen ein. 34 Jahre teilte ich mir mit ihm ein Büro – eine lehrreiche Zeit. Mein Vater war für die Belegschaft, meine Geschwister und mich stets ein Vorbild.