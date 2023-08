Der Ursprung meiner Karriere: Catharina Cramer „Teamwork makes the dream work“

Mein Studium der Betriebswirtschaft an der European Business School in London, die Auslandssemester in Frankreich und Spanien sowie meine beruflichen Stationen bei dem Marktforschungsinstitut Ipsos in Paris und bei Pernod Ricard haben meinen persönlichen und beruflichen Werdegang geprägt. Dadurch bringe ich das Verständnis für den internationalen Markt mit, das meine tägliche Arbeit sowie Entscheidungsfindungen bis heute beeinflusst.