Nach der Rückkehr in die Hotellerie 1998 übernahm ich den Lanserhof mit medizinischen Angeboten, führe ihn seit 2010 und eröffnete neben unserem Stammhaus in Lans in Tirol und am Tegernsee nun ein Hotel auf Sylt. Aber als begeisterter Rennradfahrer verbringe ich so viel Zeit wie möglich in den Bergen Tirols, im Winter ist meine Leidenschaft das Tourengehen und Langlaufen.