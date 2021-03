Der Ursprung meiner Karriere: Detlef Scheele „Gute Politik muss Chancen eröffnen“

Aufgewachsen bin ich in einfachen Verhältnissen. Mein Vater starb früh. Meine Mutter hielt die Familie zusammen. Wichtig war meine Mitgliedskarte für die Bibliothek in Hamburg Wandsbek. So konnte ich ohne viel Geld bergeweise Bücher nach Hause schleppen, die ich nachts im Schein der Taschenlampe verschlungen habe. Trotzdem klappte das Abitur erst nach mehreren Anläufen. Deshalb weiß ich heute: Es lohnt sich immer, Jugendlichen eine zweite Chance zu geben.