Der Ursprung meiner Karriere „Die Selbstständigkeit machte mir zunächst vor allem Angst“

Ich bin in einem kleinen Dorf zwischen Siegburg und Köln aufgewachsen. Meine Kindheit war geprägt von Abenteuern bei den Pfadfindern. Ich liebte es, zu zelten und die Natur zu erkunden. Im Gegensatz zu meinen Eltern, die immer erwarteten, dass ich studieren würde, hatte ich nie einen Plan, was ich mit meinem Leben anfangen will. Nach meinem Abitur entschied ich mich daher zunächst für eine Karriere bei der Bundeswehr.