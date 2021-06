Der Ursprung meiner Karriere: Dieter Kosslick „Der Zick-Zack-Kurs meiner Karriere endete 2001, als Berlinale-Direktor“

Als Kind gab mich meine Mutter um sechs Uhr früh in der Bäckerei unter unserer Wohnung in Ispringen bei Pforzheim ab, ein Frühstückstablett mit Pfefferminztee in der Hand. Dann ging sie zur Arbeit. Als ich drei Monate alt war, war sie Witwe geworden, nachdem mein Vater verunglückte. Mein erster richtiger Film im Kino mit elf Jahren war ein großes Ding. Es schaffte mich: „Ben Hur“, 220 Minuten lang.