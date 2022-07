Meine Mutter wollte den Horizont meiner beiden Schwestern und von mir erweitern. Reisen nach Skandinavien und Benelux waren die Initialzündung für mein Interesse an fremden Ländern. 1982 bin ich in einen Kibbuz nach Israel gefahren. Da fing der erste Libanonkrieg gerade an – meine erste Berührung mit dem Militär. Meine erste politische Erfahrung war ein Irrlauf: Mit 14 trat ich der Jungen Union bei, zwei Jahre später in die CDU – und mit 18 wieder aus.