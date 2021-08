Der Ursprung meiner Karriere: Dorothee Bär „Wir sollten viel öfter einfach mal machen“

Aufgewachsen bin ich in einem kleinen Dorf in Unterfranken, in dem mein Vater Bürgermeister war. Als Teenager hatte ich das Gefühl, die Welt stehe mir offen. Zugleich machte es mich fassungslos, dass ich keine Ministrantin in der katholischen Kirche werden durfte. Im Nachbardorf nämlich ging das, weil es zu wenig Jungs gab. Bis hoch zum Bischof in Würzburg kämpfte ich dagegen an – vergeblich.