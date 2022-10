Mit 20 habe ich mir vorgenommen, dass ich mit 30 Hoteldirektor bin. Ich war ehrgeizig. Als Kellner ging ich in die Schweiz, nach Paris und Amerika. Bei San Francisco habe ich in einer alten Blockhütte so ein tolles Steak gegessen, da wusste ich: Das muss ich nach Deutschland bringen. Ganz aufgegangen ist mein Plan nicht: Mit 30 hatte ich zwar zwei Restaurants, bei Hotels bin ich aber später eingestiegen.