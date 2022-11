In den Folgejahren betätige ich mich als Wagniskapitalinvestor und gründe eine Non-Profit-Organisation für Decarbonisierung in der Techindustrie. Doch der Spagat zwischen meinen ertragreichsten Investments und dem Klimaaktivismus reibt mich immer stärker auf. Herz und Verstand sagen mir: Ich brauche einen stärkeren Fokus. So entsteht 2022 der Investmentfonds AENU. Wir investieren in europäische Techfirmen, deren Produkte einen Beitrag zur Lösung der Klimakrise leisten.