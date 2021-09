Der Ursprung meiner Karriere: Fabio De Masi „Ich musste mich immer durchbeißen und habe trotzdem versucht, fair zu bleiben“

In Italien kämpfte mein Opa als Partisan gegen den Faschismus. Meine Oma schmuggelte für die Partisanen geheime Botschaften in einer Salami. Ich selbst verbrachte mein erstes Lebensjahr bei der Prinzessin von Hessen auf Schloss Wolfsgarten, zusammen mit meinem älteren Bruder. Später wuchs ich in einem italienischen Bergdorf und einer Sozialbausiedlung in Darmstadt auf.