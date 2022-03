Der Ursprung meiner Karriere: Florian Langenscheidt „Glück braucht den Mut zum eigenen Weg“

Wir spielten vor Riesenpublikum in Kirchen, Museen, Industriehallen oder im Fernsehen. Wir traten 24/7 bei der Biennale in Venedig, multimedial bei der Documenta oder avantgardistisch in der Kitchen in New York auf. Trauten uns radikal, wir selbst zu sein, und auf die große Bühne. Den Schritt als Verleger vor das Lesepublikum machte ich dann mit 30 Jahren.



