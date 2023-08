Der Ursprung meiner Karriere: Frank Schübel „Was meine Karriere angetrieben hat: erst liefern, dann Ansprüche stellen“

Ich bin sortenreiner Schwabe, also sehr ortsgebunden und loyal. Ich wuchs in einer Arbeiterfamilie in einer Hochhaussiedlung auf. Es war großartig: viele Kinder, viel Platz zum Spielen. Ich kam von der Schule nach Hause, schmiss meinen Ranzen in die Ecke und ging auf die Straße. Wir gründeten Banden. Beim Fußball teilten wir die Teams erst nach Wohnhäusern ein, später nach Schulklassen. Meine Eltern fuhren mich nie irgendwo hin, wir machten alles vor der Haustür.