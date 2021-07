Der Ursprung meiner Karriere: Franz Wunderlich „Wer privat nichts wagt, wird beruflich nichts Außergewöhnliches erreichen“

Meine Mutter Luise arbeitete in Regensburg in einer Metzgerei und stellte nebenher Senf her. Lange wollte ich den Treppenbaubetrieb meines Stiefvaters übernehmen, machte deshalb eine Schreinerlehre. Dann aber lernte ich während einer Weiterbildung bei einem Steinmetz in Verona zufällig den Eigentümer der italienischen Gnocchi-Firma Paf kennen. Er warb mich ab, damit ich in Österreich seinen Vertrieb aufbaue.