Der Ursprung meiner Karriere: Gerald Kassner „Wir brachen als Erste das starre Preissystem der Branche auf“

In meiner Militärzeit bei der Raketeneinheit in Datteln herrschte ein rauer Ton. Ich verbrachte dort viel Zeit mit Warten, wir spielten oft Doppelkopf im Bunker. Lieber hätte ich zügig mein Studium begonnen, um meine Mutter im Unternehmen zu unterstützen. Mein Vater war früh verstorben. Als ich einstieg, schickte sie mich als Erstes in die Poststelle. So lernte ich das Unternehmen von der Pike auf kennen.