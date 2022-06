Der Ursprung meiner Karriere: Gerd Kerkhoff „Wir stritten so laut, dass die anderen den Atem anhielten“

Mein Wille, Kinderarzt zu werden, scheiterte am Numerus clausus – und daran, dass ich kein Blut sehen kann. Kaum hatte jemand beim Fußballspielen eine blutende Wunde, musste ich mich setzen. Klar war immer: Ich will selbstständig und selbstbestimmt sein. Plan B, Berater zu werden, entstand dann in der Oberstufe daheim in Essen beim Sonntagsfrühstück mit meiner Mutter und meinem Vater – der selbst als Berater arbeitete.