Natürlich muss sich das Miniatur Wunderland in Hamburg rechnen. Aber unser Ziel war nie, damit besonders reich zu werden, sondern vor allem, Freude zu bereiten: den mittlerweile rund 20 Millionen Gästen in den vergangenen 20 Jahren, denen, die mit uns arbeiten, und natürlich uns selbst. Gewinne haben wir immer primär in den Ausbau gesteckt und in den Notfalltopf, der uns nun geholfen hat, selbst in Coronazeiten zu investieren.