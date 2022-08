Der Ursprung meiner Karriere: Geschwister Lindner „Als Kinder erlebten wir den Trennungsprozess der zwei Gründerfamilien hautnah mit“

In Stuttgart wohnten wir zusammen: Als älterer Bruder war Nicolas in der Ausbildung bei Dr. Scheller Kosmetik – und passte auf seine jüngere Schwester Alicia auf, die noch in der Oberstufe war. So lernten wir letztlich beide von dem abschreckenden Beispiel Dr. Scheller, wo es mit neuen Investoren drunter und drüber ging. Die Firma überlebte nicht. Im Studium trennten sich unsere Wege wieder. Nicolas startete als Analyst ins Berufsleben, Alicia als Marketingexpertin.