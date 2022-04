Der Ursprung meiner Karriere: Gitta Connemann „Wer das Unmögliche nicht versucht, wird das Mögliche nicht erreichen“

Ich habe die Schule geliebt, war Klassensprecherin und eifrige Schülerin. Um das Gymnasium in der Stadt besuchen zu können, mussten meine Eltern das Geld für die Monatskarte abknapsen. Sie brachten ein Opfer für meine Bildung. Mit meinen Brüdern wuchs ich auf einem Bauernhof in Ostfriesland auf. Am Wochenende fütterte ich Schweine, pflückte Erdbeeren, pflanzte Bohnen und verkaufte Spargel.