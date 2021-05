Der Ursprung meiner Karriere: Heinrich von Pierer „Man muss im richtigen Augenblick an der richtigen Stelle sein – und die Chance ergreifen“

Ich wuchs in der Nachkriegszeit in Erlangen auf. US-Soldaten schenkten mir Schokolade und eine Banane – sie schmeckte scheußlich, weil ich sie mit Schale aß. In der Schule handelte ich mir einen Arrest ein, als ich wegen einer Tennismeisterschaft schwänzte. Schon mit 16 Jahren schrieb ich für 20 Pfennig Zeilenhonorar Fußballartikel für die „Erlanger Nachrichten“. Ein schönes Taschengeld und später bis zu 400 DM im Monat fürs Studium kamen dabei zusammen.