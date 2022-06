Im Arbeitgeberverband setzte ich mich 1975 mit Franz Steinkühler von der IG Metall für eine Modernisierung der Arbeitswelt ein. Auf Wunsch von Helmut Kohl wurde ich 1991 Bahn-Chef. Unserem Familienunternehmen blieb ich immer eng verbunden, ich bin heute noch Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats, arbeite in meinem Büro am Gendarmenmarkt in Berlin – und fröne meiner Theaterliebe.