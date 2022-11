Als Kind mit sehr großen blauen Augen, langen Wimpern und blonden Locken wickelte ich fast alle um den Finger.



Auch das Drama und den Jähzorn beherrschte ich perfekt. Schon in der Volksschule in Wien liebte ich Theaterspielen und parodierte die Lehrer, die nicht begeistert waren.



Viel später, 2016, empfing ich Nina Hagen beim Almdudler-Trachtenpärchen-Ball. Mit 15 Jahren wollte ich noch an die Schauspielschule, meine Mutter verhinderte es: Es sei ein brotloser Job.