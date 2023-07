Der Ursprung meiner Karriere: Hubertus Heil „Als Schüler habe ich auf dem Bau und in der Gastronomie gearbeitet“

Mein Bruder und ich sind bei meiner Mutter im Kreis Peine in Niedersachsen aufgewachsen. Unser Vater hat uns früh verlassen und keinen Unterhalt gezahlt. Meine Mutter war voll berufstätig. Sie hat uns trotz dieser Belastung gefördert, auch wenn das Geld knapp war. Als Schüler habe ich deshalb in den Ferien auf dem Bau und in der Gastronomie gearbeitet. All das hat mich geprägt. Genauso wie der evangelische Glaube meiner Mutter. 1979 nahm sie uns erstmals mit zum Kirchentag, wo auch Helmut Schmidt sprach.