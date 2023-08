Der Ursprung meiner Karriere: Ilse Aigner „Respekt habe ich mir stets durch meine Arbeit verschafft“

Ich bin die Jüngste von vier Schwestern. Engagement für andere ist meine Wesensart. Ich kann nicht anders, als Kanzlerin Angela Merkel 2013 um meine Entlassung zu bitten. Ich will der CSU helfen, die 2008 verlorene absolute Mehrheit zurückzuerobern. Ministerpräsident wird später Söder, ich erst Ministerin, dann Landtagspräsidentin. Das entspricht meinen Stärken. Ich will die Demokratie verteidigen.



