Schon mit 14 signalisierte mir mein Vater, er sehe in mir das Zeug für die dritte Familiengeneration im Unternehmen – ein unglaublicher Ansporn. Viele der langjährigen Mitarbeiter ließen mich Fehler machen und motivierten mich. Als Schüler und Student half ich in der Produktion, nach der Uni arbeitete ich im Marketing und in der Finanzabteilung. Vor vier Jahren übernahm ich den Chefposten, mein jüngerer Bruder Elias (Foto rechts) wurde Kreativchef.