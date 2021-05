Der Ursprung meiner Karriere: Jonathan Meese „Mein Wunsch damals und immer: Kunst an die Macht!“

Von 1993 bis 1998 war ich Kunststudent in Hamburg und habe dort in einem tollen dunklen Schloss meine Kunst gezeigt. Ich habe mich immer mit unendlich viel Spielmaterial umgeben, um meine eigene Welt zu schaffen und sie zu schützen. Die kommerzielle Seite meiner Arbeit habe ich in andere Hände gelegt, den Kunstmarkt verfolge ich kaum, in der Öffentlichkeit bewege ich mich unauffällig und will möglichst nicht erkannt werden.