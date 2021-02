Der Ursprung meiner Karriere: Jürgen Kluge „Das Physikstudium trainiert rationales Lösen von Problemen“

So betitelte die WirtschaftsWoche einen Artikel über mich, als ich im Jahr 1999 zum Chef der deutschen und österreichischen Büros von McKinsey aufstieg. Das Heft erschien in meinem Urlaub, meine Frau kaufte es am Kiosk und hat sich köstlich amüsiert. In den acht Jahren an der Spitze verdoppelte sich die Anzahl meiner Partner, der Berater und der Umsatz. Ende 2009 verließ ich McKinsey nach 25 Jahren. Bis heute berate ich Unternehmen, etwa Bank of America Merrill Lynch.