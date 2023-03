Ich wuchs in einem kleinen Bauernort mit rund 1000 Einwohnern auf. Ein katholisch geprägtes Milieu in bescheidenen Verhältnissen. Ich war Messdiener und kümmerte mich um die Jugendarbeit. Bei gutem Wetter fanden die Gruppenstunden draußen statt, bei schlechtem bei irgendwem zu Hause, wo es warm war. Politik interessierte mich schon immer. Ich erinnere mich noch gut an die Beerdigung von Konrad Adenauer, die wir den ganzen Tag im Fernsehen verfolgten.