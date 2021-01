Der Ursprung meiner Karriere: Katja Kraus „Sport hat die Kraft, die Gesellschaft zum Besseren zu wandeln“

Die Branche war damals absolut patriarchal, geprägt von Schwergewichten wie Uli Hoeneß. Daran hat sich bis heute nur wenig verändert. Als mein Vertrag 2011 endete, war das ein harter Einschnitt in meinem Leben. Rückblickend bin ich dankbar für den Anstoß, neue Dinge auszuprobieren. Ich habe Bücher geschrieben und bin als Gesellschafterin bei Jung von Matt/sports Unternehmerin geworden. Es gibt so vieles zu tun. Diversität und Frauenförderung sind mir ein Anliegen.



