Der Ursprung meiner Karriere: Kerstin Andreae „Ich habe immer im Hinterkopf: Der andere könnte auch recht haben“

von Florian Güßgen 11. September 2022

„Ich habe immer im Hinterkopf: Der andere könnte auch recht haben“, meint Kerstin Andreae, Chefin des Energieverbands BDEW. Bild: imago images Bild:

Kerstin Andreae entdeckte als Kind die Lust am Diskutieren – und heuerte nach einer Karriere in der Politik in der Energiebranche an. Hier erzählt die Chefin des Energieverbands BDEW vom Ursprung ihrer Karriere.