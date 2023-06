Der Ursprung meiner Karriere: Kurt Zech „Mein Vater wollte mich vor dem Unternehmertum schützen“

Angestellter war schon in jungen Jahren keine Option für mich. Am 24. Oktober 1978, noch in der Ausbildung, übernahm ich das väterliche Unternehmen mit zwei Mitarbeitern, einem Geschäftsführer, einem Lkw und einer Betonmischmaschine. In den darauffolgenden Jahrzehnten folgten mehr als 100 weitere Übernahmen, Unternehmensgründungen und Beteiligungen.