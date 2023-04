Der Ursprung meiner Karriere: Lucas Flöther „Ich war auf einer Feier und erfuhr am Telefon, dass es bei Air Berlin brennt“

Vom Onlinereiseanbieter Unister bis zum Fahrradhersteller Mifa war ich inzwischen bei vielen spannenden Großinsolvenzen im Einsatz. Das meiste Interesse gab es aber 2017 an Air Berlin. Ich war gerade bei einer Geburtstagsfeier und erfuhr am Telefon, dass es bei der Airline brennt. In den ersten Wochen ging es darum, den Flugbetrieb trotz des laufenden Insolvenzverfahrens aufrechtzuerhalten. Das gelang uns auch, ein Novum in Deutschland.