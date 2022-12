Meine Kindheit verbrachte ich in München und wuchs in unser Traditionsunternehmen, damals in vierter Generation, hinein. Meine Eltern arbeiteten beide in dem Betrieb. Mein Berufsweg stand früh fest, ich habe ihn nie infrage gestellt. Der Duft und das Treiben in der Backstube im Geschäft am Marienplatz prägten mich. Die schönsten Erinnerungen habe ich an die Geburtstagstorten.