Die Gerechtigkeitsfrage hat mich zunächst zum Theologiestudium, später zu Jura gebracht; die Bergpredigt inspiriert mich bis heute. Das Thema Gerechtigkeit hat mich auch in die SPD geführt, da sie für mich die Partei war und ist, die dies am glaubwürdigsten vertritt und in politisches Handeln umsetzt. Gerechtigkeit bedeutet für mich Teilhabe jedes Einzelnen am gesamten gesellschaftlichen Leben, an Bildung, Arbeit, Wohnen, Kultur, Freizeit. Das ist mein politischer Kompass.