Als Jüngstes von drei Geschwistern hatte ich in Krems an der Donau in den Siebzigern eine schöne Jugend, kletterte auf Bäume und tobte in Weinbergen. Klamotten, Skier und Fahrräder wurden weitergereicht.



Mein Vater arbeitete sein Berufsleben lang beim Spirituosenhersteller Bailoni, meine Mutter in der Verwaltung im Gemeindeamt. Da ging ich nach der Schule oft hin – und liebte es, die Papierstreifen ihrer Rechenmaschine aufzurollen.