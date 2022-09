Ich bin der erste Leistungssportler in unserer Familie – und es war reiner Zufall: Zum Schwimmsport kam ich mit zehn Jahren, weil der Kinderarzt meiner Mutter dazu riet, als ich zu schnell gewachsen und damals schon 1,30 Meter groß war. Schwimmen sollte gut sein für die Gelenke. Es machte so viel Spaß, dass ich mit 16 in der Nationalmannschaft war und mich für Olympia qualifizierte.