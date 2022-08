Ich wuchs sehr behütet auf. Als ich fünf war sind wir in Elmshorn aus einer Wohnung in ein Haus gezogen. Der Garten grenzte direkt an die Felder. Im Winter spielten wir auf dem Karpfenteich Eishockey. Ich wollte unbedingt meinen zwei und sieben Jahre älteren Brüdern nacheifern, im Sport wie in der Schule. Tennis war zunächst ein Familiensport. Mit sechs bekam ich Schläger und Ball in die Hand und wurde an der Tenniswand abgestellt. Die war mein Gegner.