Der Ursprung meiner Karriere: Monika Schnitzer „Die Freude, Dingen auf den Grund zu gehen“

Aufgewachsen bin ich in einem kleinen Ort bei Mannheim. Familienurlaube führten ins deutschsprachige Ausland, zum Beispiel nach Südtirol. Für mich stand deshalb früh fest: Wenn ich groß bin, will ich in einer Großstadt wohnen und die Welt sehen. Meine Mutter war eine klassische Hausfrau. Trotzdem oder gerade deshalb bestärkte sie meinen Wunsch, Beruf und Familie miteinander zu vereinbaren.