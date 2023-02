Ich wurde 1979 in Ghana geboren und kam als Kleinkind mit meinen leiblichen Eltern nach Deutschland. Aufgewachsen bin ich dann in Stuttgart bei meinen späteren Adoptiveltern, einem Ingenieur und einer Kinderkrankenschwester, und drei Schwestern. Ich war begeisterter Handballer und Pfadfinder, nahm an Jugendfahrten bis nach Norwegen teil. Als Kind wollte ich Bauer, Förster oder Koch werden. Kekse backen mit der Familie zu Weihnachten – das war mein Größtes.