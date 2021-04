Der Ursprung meiner Karriere: Nico Lumma „Es ist viel entspannter, durch Kompetenz zu führen als durch Chefallüren“

Ich studierte in den Neunzigerjahren an der University of California in Berkeley und war dort von lauter Leuten umgeben, die nebenbei schon Start-ups gründeten. Als ich zum Geschichts- und Politikstudium nach Göttingen zurückkam, war mir klar, dass das Internet für mich die Zukunft ist. Mit Freunden habe ich nebenbei Studentenwohnheime vernetzt und mit Glasfaser versorgt. Als ein Freund kurz darauf den Onlinevermarkter Orangemedia mitgründete, habe ich da als IT-Chef angefangen.