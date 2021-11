Der Ursprung meiner Karriere: Nikita Fahrenholz „Die wichtigsten Entscheidungen habe ich gegen die herrschende Meinung getroffen“

Mein Vater war mein Vorbild. Hier sitzen wir auf der Couch in unserem Plattenbau in Berlin. Das Foto steht heute noch gerahmt auf meinem Schreibtisch: Es war um 1990, er war Wissenschaftler in der DDR, hatte einen Lehrstuhl in Laos und war sehr weltgewandt. Er trug immer weiße Hemden, roch nach Fahrenheit von Dior – und ich wollte genau dieser charismatische und beliebte Typ werden. Wir lebten dann zwei Jahre in Laos, meine erste internationale Erfahrung.