Der Ursprung meiner Karriere: Nina Hugendubel „Immer nach vorne schauen“

Nach Praktika bei Zeitungen in Hongkong und Japan wollte ich keine Journalistin mehr werden, ich war dafür zu zurückhaltend. Wahnsinnig viel Spaß machte mir aber nach meinen Studienjahren in Paris, Passau und Berlin die Arbeit in der Verlagswelt. Ich arbeitete bei Time Warner in New York, wo ich auch Manuskripte bewerten durfte, und später bei Holtzbrinck in München, New York und Stuttgart.